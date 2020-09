Marine Serre presenteert nieuwe collectie aan de hand van horrorfilm

Marine Serre, een van de rijzende sterren in de modewereld, heeft haar nieuwste collectie gepresenteerd door middel van de kortfilm Amor Fati. Geen liefelijke taferelen, wel een model op de operatietafel, dreigende muziek en vreemde huiduitstulpingen.

De presentatie van de lentecollectie 2021 van Marine Serre is er niet meteen eentje voor het slapengaan. In plaats van een defilé opteerde ze voor een kortfilm. Die kreeg de titel Amor Fati mee en het is een soort van sciencefiction horrorfilm geworden. Alles begint met een model dat op de operatietafel ligt en vervolgens in allemaal apocalyptische scènes terechtkomt. De muziek drijft telkens de suspense op.

De jonge Franse ontwerpster, die geldt als een van de grootste talenten in de modewereld, studeerde af aan La Cambre in Brussel en liep voor haar eigen debuut tijdens de modeweek in Parijs in 2018 stage bij onder meer Balenciaga, Alexander McQueen, Maison Margiela en Raf Simons toen hij nog bij Dior aan de slag was. In 2017 won ze de LVMH Prize for Young Fashion Designers.

De volledige film kun je hier bekijken.