Een 62-jarige man uit Lanaken kreeg van de Tongerse rechter een celstraf van vijftien dagen en een geldboete van 800 euro voor het bewaren van zakken vol gestolen Nederlandse politiekledij. De man sprak louter over ‘carnavalskostuums’.

Op 5 februari 2018 voerde de politie een huiszoeking uit in de woning van de man in Lanaken. Een kennis van hem verklaarde dat hij vuilzakken vol politie-uniformen aan de man had overhandigd. Tijdens ...