Casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren hielden in 2018 meer dan 900 miljoen euro over aan gokken en weddenschappen door Belgische spelers. Dat blijkt uit jaarverslag van de Kansspelcommissie. Het aandeel online gokken en wedden stijgt fors.

Uit het jaarverslag 2019 van de Kansspelcommissie - de regulator van de sector - blijkt dat de ‘Gross Gaming Revenue’ of GGR in stijgende lijn gaat. Die GGR is het verschil tussen de totale inzetten en ...