De kinderen zullen de aankomst van de Sint dit jaar thuis voor tv moeten volgen in plaats van in Antwerpen. Omwille van de coronamaatregelen besliste Ketnet dat het geen publiek evenement kan worden. “We zijn nu aan het bekijken hoe we het wel kunnen aanpakken.”

In normale tijden zorgt de aankomst van de Sint in Antwerpen voor volle kaaien en straten. Maar dit jaar is dat geen optie. “De Sint zal zeker zijn intrede doen, want hij komt sowieso naar België”, zegt ...