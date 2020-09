Rihanna loopt tegenwoordig rond met een nektapijtje

Ze had al lange lokken, een bob, ingevlochten haar en loopt vaak met pruiken rond, maar Rihanna’s nieuwste kapsel is er wel eentje die de hoofden echt doet draaien. In een aankondigingsfilmpje voor haar modeshow van Savage x Fenty is ze te zien met een nektapijtje of mullet.

In het aankondigingsfilmpje voor de modeshow van haar lingerielabel Savage x Fenty zien we Rihanna in de eerste seconden backstage rondlopen met een bomber jacket met haar naam op, een visnetpanty en terwijl ze haar gezicht naar de camera draait, zien we ook een uit de kluiten gewassen nektapijt opduiken. Vanaf 2 oktober kan die volledige uitzending worden bekeken op Amazon Prime. Of Rihanna net als vorig jaar het defilé zal openen, zal dan pas duidelijk worden.

Dat de superster kiest voor zo’n kapsel hoeft trouwens niet te verbazen. Het nektapijt was een paar maanden geleden nog alomtegenwoordig op de catwalk en heeft ondertussen ook zijn weg gevonden naar Hollywood. Onder meer Dries Van Noten stuurde in februari voor zijn nieuwste lentecollectie enkele modellen de catwalk op met stijlvol gestyled haar in de hals. En Miley Cyrus verscheen onlangs op sociale media ook met een dergelijk kapsel.