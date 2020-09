KRC Genk in beroep tegen twee speeldagen schorsing voor Bastien Toma

Het disciplinair comité voor het profvoetbal schorste woensdagmiddag Genkspeler Bastien Toma voor twee speeldagen. Dat is net iets minder dan de twee speeldagen plus één voorwaardelijk, die het bondsparket had voorgesteld. KRC Genk gaat niettemin in beroep tegen de uitspraak, waardoor Bastien Toma vrijdag in Brussel voor de disciplinaire raad voor het profvoetbal verschijnt.