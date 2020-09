Trends in de straten van Milaan, die je meteen zelf kunt dragen

In Milaan zijn fashionista’s op de been geweest om de sfeer van de modeweken, die door de coronacrisis helemaal anders is dan gewoonlijk, op te snuiven. Zij deden traditiegetrouw hun best om hip voor de dag te komen: zes trends uit het straatbeeld om deze herfst zelf te proberen.

Allesbehalve saaie winterjassen

Geef keur aan je outfit met een winterjas in een felle tint. Of construeer je eigen jas door een licht jacket onder een mouwloos vest te dragen voor een creatieve look.

Cropped blazer

Een kort blazertje - pluspunten voor schoudervullingen - kun je onder andere combineren met een hoge taillebroek of kokerrok. Heel eighties, maar ook heel nu.

Pump up the volume

Met een beetje volume, van pofmouwen tot volume door verschillende lagen stof boven elkaar, gaanderen een statement look. Laat een bombastisch stuk nog meer uitkomen door de rest van je outfit redelijk aansluitend te houden.

Beige met cognac

Beige van top tot teen kan, maar breek het met een beetje cognackleur erbij en de effen look krijgt meer punch.

Mag het iets leer zijn?

Echt of nepleder is dé trend van het moment. Een pak of jurk in het materiaal, een jas met ‘Matrix’-allures of gewoon een accentje met een paar boots: je maakt het zo gewaagd als je zelf wenst.

Zwierige handtassen

De handtas mag opvallen. Niet zozeer de kleur of snit zorgen daar dit najaar voor, maar vooral veel zwierige slierten aan het accessoire in de vorm van fijne en franjes of pluizige linten.