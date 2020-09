Bondscoach Martinez roept Eden Hazard toch op, ook Zinho Vanheusden is erbij

Bondscoach Roberto Martinez heeft woensdag een selectie met 33 spelers bekendgemaakt voor de oefeninterland tegen Ivoorkust (8 oktober in Brussel), en de Nations League-duels tegen Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik). Vijf spelers krijgen een eerste oproeping: Sebastiaan Bornauw, Joris Kayembe, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden.