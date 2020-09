Snelheidsduivel Andy Jennings (28) neemt geen genoegen met een blitse bolide om met hoge snelheden over de weg te vliegen. De Britse ingenieur transformeerde een vuilnisbak in een racewagen om een wereldrecord te vestigen. Hij snelde met meer dan 65 kilometer per uur over het tarmac en komt daarmee in het Guinness Book of Records.