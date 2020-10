Het Grootste Limburgonderzoek Ooit: hoe scoort uw gemeente?

Hasselt - Het Belang van Limburg en UHasselt slaan de handen in mekaar voor Het Grootste Limburgonderzoek Ooit. Hoe graag wonen mensen in uw gemeente? Hoe veilig voelen ze zich er? Hoeveel verdienen ze, en hoe tevreden zijn ze? Wij vroegen het aan 10.624 Limburgers. Ontdek alles over uw gemeente in De Gemeenterapporten.

Voor elke Limburgse gemeente lichtte onze redactie er bovendien vijf opvallende resultaten uit, en we vroegen ook alle Limburgse burgemeesters om hun reactie. Wat vinden zij van de buizen en topresultaten op hun rapport?

Geef hieronder uw postcode in en ontdek hoe uw gemeente scoort. Wordt het grote onderscheiding, met de hakken over de sloot of toch een buis?