Nieuwe samenwerking van Supreme is er eentje met een Belgisch randje

Supreme heeft na een ellenlange reeks van samenwerkingen met bekende namen als Louis Vuitton, Nike en Comme des Garçons er nu eentje aangekondigd met niemand minder dan De Smurfen van de Belgische striptekenaar Peyo.

De Smurfen, Les Schtroumpfs, The Smurfs, de Belgische tekenaar Peyo maakte van zijn blauwe mannetjes (en één vrouwtje) een wereldwijd merk. Na een televisiereeks, een pretpark en videospelletjes zetten ze nu hun eerste stappen in de modewereld. De figuurtjes gaan namelijk een samenwerking aan met het bekende streetwearmerk Supreme uit New York City.

Het gaat uit een collectie die donderdag via de website van Supreme wordt gelanceerd en bestaat uit een leren jas, hoodies, jeans, T-shirts, mutsen, skateboards en jasjes en broeken in GORE-TEX. Voorlopig werden nog maar enkel een filmpje en twee foto’s vrijgegeven, onder meer van de leren jas en een hoodie.