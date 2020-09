Schalke 04 kiest niet voor Marc Wilmots: Duitser Manuel Baum wordt de nieuwe trainer

Het kwakkelende Schalke 04 is bij zijn zoektocht naar een nieuwe trainer uitgekomen bij Manuel Baum. De naam van clubicoon Marc Wilmots werd even geciteerd bij de club uit Gelsenkirchen, maar Schalke kiest nu toch voor de 41-jarige Duitser.

Baum was tot 2019 trainer bij Augsburg, op dit moment heeft hij de Duitse U18 onder zijn hoede. Volgens Bild neemt hij gewezen verdediger Naldo mee naar die Königsblauen.

Zondag ontsloeg de club van Benito Raman trainer David Wagner, na een nul op zes in de competitie. In totaal kon Schalke al 18 wedstrijden op rij niet meer winnen in de Bundesliga.