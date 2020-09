De materialengroep Umicore gaat haar kobaltactiviteiten reorganiseren. Daardoor verdwijnen er op de site in Olen 165 banen tegen midden 2023. Dat heeft Umicore woensdag aangekondigd.

De directie is van plan een deel van de kobaltactiviteiten in Olen te verhuizen naar Finland, waar het bedrijf vorig jaar de Kokkola-raffinaderij verwierf. “Deze ultramoderne raffinaderij is één ...