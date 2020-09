Modeshow van Dior opgeschrikt door protest: “We zijn allemaal fashion victims”

Bij Dior was het alweer een modeshow als vanouds met op de eerste rijen heel wat journalisten en influencers, maar niet alles verliep volgens plan. Op de catwalk verscheen plots iemand met een spandoek. Het zou gaan om iemand van Extinction Rebellion.

De mode-industrie is een van de meest vervuilende sectoren wereldwijd. Wie dacht dat die door de coronacrisis helemaal op zijn kop zou worden gezet, is er ondertussen aan voor de moeite. De modeshow van Dior dinsdag werd er eentje zoals vanouds, een grote productie met heel wat volk op de eerste rijen. Maar dat was buiten een vrouw gerekend die op de catwalk sprong met een spandoek met daarop We are all fashion victims.

In eerste instantie was er verwarring over wie de vrouw was en zelfs Antoine Arnault, verantwoordelijk voor de communicatie van de merken uit de LVMH-stal, dacht eerst dat het onderdeel uitmaakte van de show. “Tegenwoordig weet je maar nooit”, zei hij na het defilé. Maar hij trok al snel zijn verklaring in en de beelden werden uit de officiële video geknipt die op sociale media werd verspreid.

Klimaatgroep

Volgens de gespecialiseerde pers zou het gaan om een actie van Extinction Rebellion, een klimaatgroep die al langer protesteert tegen de energieverslindende modeweken en kledingsector. Zo riep het eerder op om de modeweek in Londen te boycotten. De slogan zou dan niet slaan op zijn oorspronkelijke betekenis dat we slaafs de mode volgen, maar wel dat we als mensheid schade ondervinden van de grote impact van de mode-industrie op het milieu.

Bij LVMH werd alvast de andere kant opgekeken. “Ik denk niet dat wij de aarde vernietigen”, reageerde CEO Sidney Toledano. “We zetten ons in om onze impact op het milieu te verminderen door onze uitstoot van kooldioxide te verminderen, onze grondstoffen te traceren, enzovoort. Ze zouden ons niet moeten aanvallen. Ik denk dat er industrieën zijn die veel meer vervuilen.” Extinction Rebellion heeft de actie ondertussen nog niet opgeëist.