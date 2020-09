Tottenham klopt Chelsea na penalty’s, Mourinho loopt tijdens de match vluchtende Dier achterna

Tottenham heeft dinsdagavond Chelsea uit de League Cup gekegeld. De Spurs, met Alderweireld in de basis, haalden het in de Londense derby die op 1-1 geëindigd was na strafschoppen.

Chelsea was na 20 minuten op voorsprong gekomen via de stilaan onvermijdelijke Timo Werner. Dat leek de winning goal te gaan worden, tot Erik Lamela er in de 84e minuut van dichtbij 1-1 van maakte. Even daarvoor was er een bizar moment bij de thuisploeg. Verdediger Dier sprintte plots van het veld de kleedkamer in, gevolgd door een furieuze José Mourinho. Beiden kwamen een paar minuten samen terug naar buiten. “Ik kon er niks aan doen. Het was de natuur die riep”, verklaarde Dier achteraf. “José was er niet al te blij mee. Ik hoorde dat Chelsea een kans kreeg terwijl ik van het veld was, maar gelukkig scoorden ze niet.”

Geen verlengingen in de League Cup en dus moesten penalty’s voor de beslissing zorgen. De eerste negen gingen allemaal binnen. Mason Mount miste de fatale tiende strafschop. Chelsea out, Tottenham naar de volgende ronde.

