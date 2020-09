Theo Francken kan Vivaldicoalitie niet verteren: “Mensen snappen dit niet”

Opvallende uitspraken van Theo Francken (N-VA) in de kranten van Sudinfo over de Vivaldi-coalitie. “Wat er nu gebeurt, zal het separatistische denken versterken.” Nog steeds kan het nog steeds niet geloven dat het zo gelopen is. Nochtans had de politicus er goede hoop op. Zeker toen Egbert Lachaert voorzitter werd van de Open VLD. Want, zo zegt Francken, Lachaert was een echte voorstander van een regering met de N-VA. “En hij was diegene die in zijn partij werd gekozen met een programma om deze coalitie te maken. (...)”