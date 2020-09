De GP in Lommel - een triple wedstrijd op 18, 21 en 25 oktober - zal zonder publiek afgewerkt worden. Dat heeft organisator GP Limburg, na overleg met WK-promotor Infront en het stadsbestuur, beslist.

De wedstrijd in het diepe Lommelse zand - die ook bekend staat als de zwaarste race ter wereld - is al jaren een vaste waarde in het WK. Normaal gezien komen er supporters uit alle uithoeken van Europa ...