71 autobestuurders en passagiers stierven vorig jaar zonder een andere auto in de buurt

Veruit de meeste verkeersdoden in Vlaanderen vallen in auto’s waarbij alleen een boom, een gracht of een paal is betrokken. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de ongevallencijfers in Vlaanderen. Vorig jaar kwamen 71 autobestuurders en passagiers om het leven bij een ongeval zonder tegenpartij, fors meer dan het jaar voordien. De boosdoeners? Smartphones, alcohol en onaangepaste snelheid. “Een beter rijgedrag komt niet alleen de zwakke weggebruikers ten goede, maar ook de inzittenden zelf.”

Voetgangers, fietsers of motorrijders die om het leven komen in het verkeer? Dan is telkens de auto het vaakst de tegenpartij in het verkeersongeval. Op dat vlak is er niks nieuws onder de zon in de statistieken ...