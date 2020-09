Zes op de tien luisteren muziek op het werk en krijgen daardoor ook meer gedaan

Een streepje Bach of een stevige teug Rammstein op het werk? Moet kunnen. Zes op de tien werknemers zeggen in een enquête van Tempo-Team dat ze muziek luisteren op de werkvloer. De HR-dienstverlener organiseerde een representatieve steekproef bij meer dan duizend werknemers en -gevers om tot die conclusie te komen. Aanleiding is de Internationale Dag van de Muziek, die morgen ‘gevierd’ wordt.