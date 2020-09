Eerste beelden van nieuwe film ‘Rookie’: Matteo Simoni racet in het West-Vlaams

Veel Limburgser dan Matteo Simoni (33) worden ze niet gemaakt, maar toch acteert hij in zijn volgende film in het West-Vlaams. Dat blijkt uit de trailer van Rookie die zopas is gelost. De debuutfilm van regisseur Lieven Van Baelen komt op 16 december in de bioscopen en wordt een motordrama waarin ook Veerle Baetens, Valentijn Braeckman en Stefaan Degand belangrijke rollen spelen.