Uren voor het eerste televisiedebat tussen democraat Joe Biden en Donald Trump plaatsvond, stuurde de administratie van de president al een overwinningsmail uit. Onder meer Bloomberg-journaliste Jennifer Jacobs kreeg er eentje in de mailbox.

“I just finished debating Joe Biden” was de alleszeggende titel van de e-mail. “Het debat (dat toen nog moest plaatsvinden nvdr.) gaat de geschiedenisboeken in. Ik heb getoond dat ik altijd zal vechten ...