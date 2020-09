Opening nieuw centrum voor dagverzorging De Hortus

Peer - Op maandag 28 september opende in Peer het nieuwe centrum voor dagverzorging “De Hortus”.

Een gezellige plek voor senioren van 65 plus die op zoek zijn naar gezelschap, warme contacten, een daginvulling en zorg op maat.

Het centrum is een onderdeel van de grote koepel VitaS en heeft plaats voor 15 gebruikers. Iedere dag staat er een team van zorgkundigen, een verpleegkundige en een ergotherapeut klaar om de bezoekers een aangename dag te bezorgen. Dat is waar De Hortus voor staat. De Latijnse naam voor tuin, waar iedereen een plekje vindt om zich goed te voelen. Een plekje om tot rust te komen, om contacten te leggen of om gewoon gezellig samen te zijn.

Heb je interesse, aarzel dan niet en neem contact op met ons via het nummer 011/492616.