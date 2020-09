Nieuwe fitnessruimte voor jongeren Sint-Ferdinand

Laren

Lummen - De jongeren van de Minderjarigenwerking van OC Sint-Ferdinand en Secundaire Scholen Sint-Ferdinand kunnen vanaf 1 september sporten in de vernieuwde fitnessruimte. Die is gerealiseerd dankzij schenkingen en financiële steun van goede doelen, steunfondsen, bedrijven en een service club. In de fitnessruimte van Sint-Ferdinand kunnen de jongeren tijdens L.O. en in hun vrije tijd naar hartenlust onder andere spinnen, boksen en gewichtheffen. Zij trainen hier op eigen tempo en worden zowel individueel als in groep begeleid door een professioneel opgeleide opvoeder.

Het fitnessproject is een samenwerking tussen de Minderjarigenwerking van O.C. Sint-Ferdinand en Secundaire Scholen Sint-Ferdinand. Opvoeder Lode van Belleghem is de stille kracht achter het project. Hij heeft er zijn hart en ziel in gestopt om dit voor de jongeren waar te maken. “Bij Sint-Ferdinand proberen we zoveel mogelijk jongeren te laten bewegen, zowel op school als op het internaat. Fitness spreekt veel van onze jongeren aan. Het is een zeer geschikte sport voor onze doelgroep jongeren met ASS en jongeren, die snel afgeleid of agressief kunnen worden als het heel druk is”, vertelt hij. Binnen Sint-Ferdinand weten we exact hoe we moeten omgaan met hun beperkingen en problemen. Daarbij zoeken we steeds naar mogelijkheden om deze beperkingen in kansen om te zetten. “In de fitnessruimte geven we hen een gezond alternatief naar beweging toe en willen we hen stimuleren om deze levenshouding eigen maken.”

Steun

De bokszakken, TRX-riemen en fitnessapparaten in de vernieuwde fitnessruimte geven veel jongeren echt ‘goesting’ om te gaan sporten. “En met hun enthousiasme steken ze ook hun vrienden aan. Dat is mooi om te zien! We hadden deze fitnessruimte nóóit kunnen realiseren zonder de financiële steun van Nike Community Impact Fund, Cera, donaties ten voordele van Lummen for Life (De Warmste Week) en Rotary Lummen, voor een totaal van 11.000 euro. Daarnaast schonk sportcentrum Karteria in Diest ons tweedehands spinningfietsen en gaf de firma Body-Solid ons belangeloos een nieuwe vloer, gewichten en andere nieuwe fitnessbenodigdheden.” Lode, O.C. Sint-Ferdinand en Secundaire Scholen Sint-Ferdinand willen dan ook al deze partijen uitdrukkelijk hiervoor bedanken. Verder nog een welgemeende dank-u-wel aan de sportleerkrachten, voor hun helpende handen. Zij hebben meegeholpen met vloer leggen, verven en andere werkzaamheden. “En zo is onze gedroomde fitnessruimte nu echt áf!”

Cera

Drie vertegenwoordigers van Cera hebben woensdag 30 september de fitnessruimte bezocht. Adviseur Kris Debruyne reageert enthousiast op de metamorfose. “Dit is duidelijk een goede investering. Fantastisch dat de jongeren nu ook op nieuwe apparaten kunnen sporten en dat de ruimte zelfs is uitgerust met een professionele fitnessvloer. Dat stimuleert zeker de eigenwaarde van deze jongeren. In deze ruimte worden de jongeren ook gestimuleerd om stelselmatig grenzen te verleggen. Zij werken niet alleen aan hun lichaam maar aan hun hele persoon. Hier is echt het doel van Cera bereikt, namelijk wonen in een samenleving zonder drempels, waar iedereen meetelt”, aldus Kris Debruyne.