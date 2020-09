Neos Bree naar de abdij van Postel

Bree - In het hart van de Kempen tussen bossen, velden en heide ligt de abdij van Postel. Sinds de 12de eeuw zijn er hier kloosterlingen. De abdij is op deze plaats ontstaan omdat Postel op een kruispunt ligt van belangrijke wegen.

Het bezoek aan de abdij was onze eerste halve daguitstap. Onze buitengewoon kundige gids Mia vertelde ons tijdens de rondleiding uitvoerig over het leven van de Norbertijnen, het gezellige binnenplein, het Romaans kerkje, de overweldigende bibliotheek, de fantastische kruidentuin, de beiaard en de productie van de kaas. Nadien genoten we nog van een filmvoorstelling en konden we proeven van het lekkere streekproduct: de Postelse kaas.

Als afsluiting van deze mooie zonnige namiddag smulden we nog van een lekkere broodmaaltijd in Gasthof De Beiaard.

Op de terugweg legde ons lid Frans Adriaensen, ook gids, nog de link tussen de abdij van Postel en de stad Bree.

Het bezoek aan de abdij van Postel werd door de 25 aanwezigen erg positief onthaald. Ook de lekkere koffietafel met voor sommigen een Postels abdijbier viel in de smaak.