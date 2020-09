Online ondernemer voor de klas

Maaseik - Omwille van Covid-19 kunnen heel wat activiteiten op school niet doorgaan. Mevrouw Leenders heeft, samen met klas 3 Economie 1, een originele oplossing gevonden. Via een MS Teams vergadering hebben ze ondernemer Gert Vervecken van Golf Viktor uitgenodigd. Golf Viktor is een jong, Belgisch bedrijf dat buitenkeukens maakt in de hogere prijsklasse. De leerlingen hadden op voorhand een hele reeks vragen voorbereid. De vragen peilden onder andere naar de motieven voor het ondernemerschap en de houding die een goede ondernemer moet hebben. Na de online sessie gaan de leerlingen creatief met de antwoorden aan de slag. Ze kunnen ze verwerken in een paper, een filmpje, een collage….

