Mascotte MOZ doet intrede

Meulenberg

Houthalen-Helchteren - Vanaf dit schooljaar neemt mascotte MOZ de vos een kijkje in Basisschool Mozaïek. Hij leeft in het bosje naast de school en werd nieuwsgierig naar de activiteiten en de kinderen.

"Moz de vos zal regelmatig een kijkje komen nemen op onze school", klinkt het. "Zo zal hij enerzijds de jarigen van de maand in de bloemetjes zetten, maar anderzijds kan Moz ook eens een bezoekje brengen in de klassen tijdens verschillende activiteiten. Wie weet wordt hij ook wel gespot tijdens de herfstwandelingen."

"Binnen scholengroep GO! Next en in Basisschool Mozaïek staat het welbevinden van kinderen en leerkrachten op de eerste plaats. Hierin zal Moz zijn steentje bijdragen. De kinderen zijn alvast fan van hem."