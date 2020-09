Beringen wil aantal inwoners op BE-alert verdubbelen

Beringen - BE-Alert is het alarmeringssysteem waarmee de overheid inwoners kan verwittigen in een noodsituatie. Indien je ingeschreven bent op BE-alert, word je onmiddellijk op de hoogte gebracht bij een ramp of een grote brand. Stad Beringen wil graag het aantal ingeschreven inwoners verdubbelen in 2021.

Op 1 oktober is er een grootschalige test in verschillende gemeenten en steden in België. Ook Beringen neemt deel aan deze nationale testdag. “Het BE-alert testbericht zal uitgestuurd worden naar 5.442 inwoners van Beringen die ingeschreven zijn. Dit aantal is aanzienlijk gestegen, want in 2019 waren er nog maar 2.772 inwoners geregistreerd. In 2020-2021 willen we dit aantal verdubbelen zodat 1 op 4 van onze inwoners geregistreerd zijn. Zo kunnen we hen snel op de hoogte brengen bij een calamiteit. Het is een zeer efficiënt communicatiemiddel tijdens een noodsituatie”, vertelt burgemeester Thomas Vints.

Dat is trouwens belangrijker dan ooit voor inwoners van Beringen, want de sirenes rond de 3 Seveso-bedrijven in onze stad zullen verdwijnen. Bij een ramp zal er dus geen waarschuwing meer te horen zijn, maar wordt er in de plaats een BE-alert uitgestuurd. Ook tijdens de huidige COVID-19-crisis houdt BE-alert je op de hoogte. Is er een Nationale Veiligheidsraad gepland? Dan krijg je vrijwel meteen erna een duidelijke samenvatting met de belangrijkste punten in je inbox. “Het is heel belangrijk dat iedereen in deze tijden correct en snel geïnformeerd wordt”, besluit burgemeester Thomas Vints.

Dit testbericht heeft als doel iedereen te sensibiliseren om zich te registreren op BE-alert. Daarnaast duurt de registratie slechts enkele minuten, wat het een zeer gebruiksvriendelijk alarmeringssysteem maakt. Wil je zelf zien hoe het werkt? Meld je nu aan op www.be-alert.be.