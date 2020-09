Enthousiaste onthaalouders op jobbeurs

Kinrooi - Chantal en Nathalie uit Kinrooi spreken enthousiast over hun werk als onthaalouder!

Tijdens de jobdag van Ferm Kinderopvang Limburg in Houthalen kregen bezoekers een goede kijk op het werk van onthaalouders. De inbreng van Chantal en Nathalie, 2 enthousiaste onthaalouders uit Kinrooi, zorgde voor een realistisch beeld op de job. .

“Mensen onderschatten het werk van onthaalouders” vertelt Nathalie. “Onthaalouders doen veel meer dan enkel “kindjes oppassen”. Zij wil graag de veelzijdigheid van de job benadrukken aan kandidaat onthaalouders.

“Wij zijn echte duizendpoten” vult Chantal aan. “ We voeden de kindjes op, maar ondersteunen ook de ouders, zijn creatief, koken lekker en hebben bovenal veel liefde voor de opvangkindjes!”.

Chantal Kuppens is al 17 jaar onthaalouder. Nathalie Vrinssen werkt sinds 6 jaar voor Ferm Kinderopvang in Kinrooi. Elke dag opnieuw zorgen zij met veel inzet voor hun opvangkindjes.

www.samenferm.be/kinderopvang