Veruit de meeste verkeersdoden in Vlaanderen vallen in auto’s waarbij alleen een boom, gracht of paal is betrokken. Uit de ongevallencijfers blijkt dat vorig jaar 71 bestuurders en passagiers omkwamen bij een ongeval zonder tegenpartij, fors meer dan het jaar voordien. De boosdoeners? Smartphones, alcohol en onaangepaste snelheid.