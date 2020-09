Zeven spelers van Tenniscentrum Alken hebben zich kunnen plaatsen voor de gewestelijke masters of provinciale kampioenschappen van komend weekend in eigen club. Elena Aiola is als enige nu al zeker van twee finales. “Ik werk in het Jessa Ziekenhuis en Covid 19 heeft mij de afgelopen maanden sterker gemaakt”, reageert de 31-jarige verpleegkundige van Italiaanse origine.