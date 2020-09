Junior Planckaert vindt de liefde bij Shana

Een begeerde vrijgezel, zo kon je Junior Planckaert – de man die zijn naam intussen ontgroeide – best noemen. Zeker nu hij elke zondagavond voor meer dan een miljoen kijkers mag zeulen met steunbalken en cement. Gedreven om het kasteel dat zijn familie kocht in Frankrijk mee op te kalefateren. En tegelijk is hij immer aimabel.

Datingapp

Geïnteresseerden mogen hun hoop opbergen: sinds kort heeft Junior een vriendin, de 27-jarige Shana Goossens uit Vilvoorde. De twee leerden elkaar een tijdje geleden kennen via een datingapp. Zij trok intussen al enkele keren naar de Ardeense thuishaven van de familie, en ging ook al naar Château Neureux in Lurcy-Lévis. Hoewel ze vooralsnog buiten het oog van de camera’s bleef, maakt ze over enkele weken ook haar opwachting in Château Planckaert.

In een van de vorige afleveringen, een die nog voor de coronamaatregelen werd opgenomen, was al te zien hoe mama Christa zich ook ging moeien met de zoektocht naar de liefde van Junior. Zélfs in Frankrijk. “Ik heb gevraagd aan de burgemeester of hier iets is in de omgeving waar je je kunt amuseren. En eventueel een meisje leren kennen”, zei ze.

Waarop Junior antwoordde: “Als we gaan eten in de streek, zegt papa ook altijd: ‘Kijk eens, wat een mooi meisje’. Hier zijn alle meisjes mooi voor hem. Alsof ik hier iemand moet hebben als reden om naar Frankrijk te verhuizen.”

Daarmee wordt de familie weer een tikje groter. En krijgt kijkend Vlaanderen dra een mooie nieuwe wending.