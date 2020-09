Bij THES bereiden spelers zich voor op nieuw seizoen met ‘Container Cup’

Tessenderlo - Met het duel tussen Simon Bammens en Marco Battista kwam er dinsdag bij THES A een einde aan de Maes Container Cup, vergelijkbaar met het programma op VIER.

Onder het toeziend oog van T2 Steven Van Tilburg legden de spelers de voorbije weken om ter snelst een reeks oefeningen (boxjumps, chin-ups, benchpress, fietsen,...) af, bij enkele tests konden ze bonustijd verdienen. Afsluitend volgde nog 30 seconden dokter bibber. “Met dit initiatief wilden we de lange voorbereiding wat doorbreken en door het online te zetten behielden we het contact met de supporters,” zegt Van Tilburg, die ook zijn praktijk B-Pract in de Maes container heeft.

“De keuze van de oefeningen is gebaseerd op kracht, concentratie, coördinatie en uithouding.” Bammens en Battista slaagden er trouwens niet in om een podiumplaats te veroveren. Marnick Vermijl kroonde zich uiteindelijk tot winnaar, gevolgd door Hulsmans en Gevers.