ZOL zet limiet op Covid-testen door te grote toestroom: alleen mensen uit regio welkom

Genk / As / Zutendaal / Oudsbergen -

Het ZOL in Genk voert een limiet in op het aantal Covid-testen omdat het testcentrum overspoeld wordt. “We gaan enkel nog mensen uit Genk, As, Zutendaal en Oudsbergen testen omdat we qua ruimte en personeel op onze limiet zitten”, zegt directeur Erwin Bormans.