Ex-chef BOB drugs Willy Van Mechelen en Lucio Aquino opgepakt wegens cocaïnesmokkel

Op last van de onderzoeksrechter in Tongeren zijn speurders binnengevallen op een veertigtal plaatsen in het kader van een grootschalige cocaïnezaak. Miljoenen euro’s aan cash, goud en luxe-voertuigen zijn in beslag genomen.

De huiszoekingen vonden plaats in Limburg en Antwerpen. Ex-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen is aangehouden. Hij is één van de hoofdverdachten. Ook Lucio Aquino, één van de broers van de Maasmechelse Aquino-familie, zit vast. Ook een aantal leden van de motorbende Bandidos in onze provincie zijn gearresteerd.