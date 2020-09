Vanaf volgende week kunnen enkel nog mensen uit de regio een coronatest laten doen in het ZOL

Genk -

Vanaf volgende week mogen enkel nog mensen uit Genk, As, Zutendaal en Oudsbergen naar het Ziekenhuis Oost-Limburg voor een coronatest. Ook wie een huisarts in één van de vier gemeenten heeft, kan er nog terecht in de test drive-in. Maar wie niet uit de regio komt, moet naar een huisarts of testcentrum in de eigen buurt. Het ziekenhuis ziet zich genoodzaakt om het aantal patiënten dat getest moet worden, te beperken. In het ZOL worden er nu al dagelijks 250 coronatesten afgenomen, en dat aantal zal binnenkort nog stijgen.