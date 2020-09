Bree -

Bij het coronatestcentrum in Bree test men dagelijks zo’n 60 tot 100 patiënten, terwijl 100 eigenlijk de limiet is. De regio kent een stijging van het aantal besmettingen en de stad Bree bevindt zich in een vooralarmfase. Daarom ligt er ook een noodplan klaar, wanneer de situatie verergert. Maar personeel is dan wel een probleem.