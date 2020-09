14 procent jonge leerkrachten verlaat onderwijs binnen de vijf jaar

Van alle leerkrachten jonger dan 30 jaar die in 2014 in het onderwijs aan de slag waren, had 14,2 procent de job vijf jaar later alweer verlaten. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) bij minister van Onderwijs Ben Weyts heeft opgevraagd. Grosemans pleit voor een betere begeleiding van jonge leerkrachten.