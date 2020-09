GENK Jere Uronen kwam maandagavond in de slotfase slecht neer na een fout van Hjulsager in een luchtduel. De Fin moest worden afgevoerd, gelukkig bleek dinsdag dat hij met de schrik vrijkomt. De nekspieren zijn geraakt maar er is niets gebroken of gescheurd. Uronen kan waarschijnlijk woensdag al de training hervatten.