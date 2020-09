Nederland twijfelt over mondmaskers: Jumbo en AH verplichten niet, De Bijenkorf wel

Mondkapjes en onze noorderburen: het blijft een moeilijker huwelijk dan in ons land. De Bijenkorf gaat klanten in grote steden verplichten een mondkapje te dragen. Ketens als Jumbo en Albert Heijn ondersteunen het regeringsadvies om een masker te dragen in de winkel, maar laten de keus aan klanten. Mensen weigeren doen ze niet.