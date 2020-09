Leopoldsburg stuurt donderdag iedereen een sms’je

Leopoldsburg -

Donderdag 1 oktober 2020 is de nationale testdag voor BE-Alert, het systeem waarmee mensen in crisissituaties snel verwittigd en geïnformeerd kunnen worden. Leopoldsburg is deze keer geselecteerd om een testbericht te versturen naar iedereen die zich op zijn grondgebied bevindt.

Jaarlijks organiseert het Nationaal Crisiscentrum een nationale testdag voor BE-Alert. Die dag wordt aan alle aangesloten gemeenten gevraagd om een testbericht te sturen naar al hun inwoners die zich op BE-Alert geregistreerd hebben. Leopoldsburg heeft hieraan de voorbije jaren ook deelgenomen.

Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Deze test is tevens de ideale gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven om dit te doen of om je gegevens te actualiseren op de website www.be-alert.be.

Sinds vorig jaar is het met BE-Alert ook mogelijk een bericht te sturen naar iedereen die zich op een bepaalde locatie bevindt, ongeacht of ze zich bij BE-Alert geregistreerd hebben. Bij een ramp wil de overheid immers iedereen bereiken die zich in de buurt van de ramp bevindt. Leopoldsburg is deze keer geselecteerd om dit systeem te testen. Wij zullen daarom op 1 oktober een sms-bericht sturen naar iedereen die zich op ons grondgebied bevindt. In dat bericht zullen we onze inwoners nogmaals oproepen om zich te registreren via www.be-alert.be. SB