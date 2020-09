TIPS. Een serum tegen plagende puistjes en shampoo voor cool blond

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Vaarwel plagende puistjes

Het Belgische verzorgingsmerk Celestetic heeft een serum aan het gamma toegevoegd dat belooft om de acnegevoelige, gestresseerde huid glad te houden. Het bevat een mix van fyetinezuur, brandnetelwortel extract, kliswortel extract, arginine en hyaluronzuur die de talgproductie beter moeten reguleren. Voor een optimaal resultaat, breng je het product twee keer per dag aan - een keer ’s ochtends en een keer ’s avonds - onder je dag- en nachtcrème. Prijs: 59,80 voor (30 ml). Met het flesje kun je een kuur van ongeveer drie maanden volgen.

pro.celestetic.com

Een vleugje romantiek

Het Franse luxemerk Chloé heeft een herinterpretatie van een klassiek parfum uit. Noem Rose Tangerine gerust een echte romanticus onder de geuren met een blend van rozen. De zachte aroma’s van de bloemen worden elegant gecounterd door een pittige twist mandarijn. Verwacht je aan een bekende geur, die anno 2020 een iets gedurfder en explicieter karakter heeft. Voor een flacon van 50 ml betaal je in de parfumerie 76 euro.

Koel, koeler, koelst blond

Ambities om eruit te zien als een ice queen - denk Elsa uit ‘Frozen’? Haarverzorgingsmerk Moroccanoil heeft een paarse shampoo ontwikkeld die een ongewenste, warme gloed uit de lokken moet filteren en reeds bestaande highlights een opkikkertje geeft. De zogenoemde Perfecting Purple Shampoo is vrij van sulfaten, fosfaten en parabenen en bevat, zoals de andere producten in het aanbod, arganolie om een glanzend eindresultaat te bekomen. Prijs: 27,90 euro (200 ml)

Beter zingen (in en uit de douche)

Jezelf altijd al afgevraagd of je zangstonden in de douche eigenlijk aanhoorbaar zijn? Of zing je gewoon graag en wil je technieken aanleren om het beter te doen? Actrice, zangeres en musicalster Ann Van den Broeck heeft dertig jaar stem- en zangervaring gebundeld in een boek: ‘Zing’. Daarin leer je hoe je jouw eigen sound kan vinden, trainen én onderhouden. Wie weet zing je met de feestdagen zelf een Mariah Carey-hit via videobellen met je familie. Het boek, uitgeverij Van Halewyck, ligt vanaf 5 oktober in de winkel. Prijs: 22,50 euro.