De emir van de olierijke ministaat Koeweit, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het paleis, zo bericht persbureau Kuna.

Er werd al maanden gespeculeerd over de gezondheid van de emir. Sinds vorig jaar werd de man al verschillende malen in het ziekenhuis opgenomen. Na een ziekenhuisopname in Koeweit op 18 juli droeg het ...