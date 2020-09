Op week tijd bijna 20.000 besmettingen in Nederland

De laatste zeven dagen zijn in Nederland 19.326 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld. Vorige week waren dat er 13.471. Het gaat dus om een stijging met bijna de helft.

De laatste zeven dagen zijn in Nederland 19.326 nieuwe gevallen gemeld bij . Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg van 305 opnames naar 501. Op intensive care ging het om een verdubbeling van het aantal opnames op een week tijd: van 53 naar 100. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt in totaal 102 sterfgevallen, van wie er 51 mensen in de afgelopen week overleden. Voor de andere helft gaat het om eerdere overlijdens die nu pas verwerkt werden.

In de update van vorige week meldde het RIVM 33 sterfgevallen, van wie 19 in de voorgaande week waren overleden.

Besmettelijke personen

De noorderburen tellen steeds meer coronapatiënten die anderen kunnen besmetten met het virus. Volgens het RIVM zijn er nu ongeveer 146.000 besmettelijke personen in Nederland. Vorige week waren het er ruim 104.000 en de week daarvoor ongeveer 95.000. Het aantal is wel een schatting, benadrukt het RIVM. Misschien zijn er ruim 96.000 besmettelijke personen, maar het zou ook kunnen gaan om meer dan 200.000 mensen.

Nederland telde begin juli ongeveer 3.000 besmettelijke personen. Op het hoogtepunt van de corona-uitbraak, eind maart, waren het er vermoedelijk meer dan 200.000.

LEES OOK. Nederland verscherpt coronaregels: thuiswerken, horeca dicht om 22 uur, profvoetbal zonder publiek