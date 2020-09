Hasselt -

De politie LRH heeft bij verkeerscontroles in Hasselt dinsdag 51 onmiddellijke inningen opgesteld. Dat was voornamelijk voor verkeerd parkeren, gsm’en achter het stuur en het niet of incorrect dragen van de gordel. 16 foutgeparkeerde voertuigen werden getakeld op de parking van het zwembad in de Elfde-Liniestraat. Ze hinderden onder andere de toegang van de bussen.