Parochies in Oudsbergen stellen vormsel uit nadat 120 Breese leerlingen in quarantaine moeten

Regio

Drie vormselvieringen van dit weekend in Oudsbergen zijn uitgesteld. Sommige vormelingen zitten in quarantaine omdat ze school lopen in Bree. Ruim 120 leerlingen uit drie middelbare scholen in Bree zi...

Lees verder