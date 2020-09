Opnieuw forse stijging van besmettingen in Limburg

Hasselt - In Limburg is het aantal nieuwe besmettingen op weekbasis met liefst 54 procent gestegen. Het gaat om de sterkste stijging van de afgelopen twee weken. Op dit moment testen er gemiddeld 57 Limburgers per dag positief op het virus, twee weken gelden waren er dat nog 34.

Al voor de vierde dag op rij gaat het aantal nieuwe besmettingen in Limburg de hoogte in. Meer nog: het gaat om de sterkste stijging in twee weken tijd. In de week van 19 tot 25 september hebben 398 Limburgers een positieve test afgelegd, dat zijn er 139 meer dan de week daarvoor oftewel een toename met 54 procent. Volgens de jongste cijfers zijn er in Limburg gemiddeld 57 nieuwe besmettingen per dag, terwijl er dat twee weken geleden nog 34 waren.

R-waarde nergens hoger

Limburg kent al voor de tweede dag op rij de sterkste stijging van nieuwe positieve gevallen in Vlaanderen. Het reproductiegetal is in Limburg momenteel ook het hoogst van alle provincies in ons land. Op dit moment bedraagt de R-waarde voor Limburg 1,36 wat betekent dat 100 besmette Limburgers 136 andere mensen besmetten met het virus. Het bewijs dus dat de epidemie momenteel fors groeit in onze provincie.

Toch blijft Limburg in deze tweede golf in verhouding met het aantal inwoners nog altijd de minst hard getroffen provincie. Ook de positiviteitsratio (het aantal positieve testen op het totaal aantal uitgevoerde testen) blijft in Limburg met 2,5 procent het laagst van heel België. In Antwerpen bedraagt die positiviteitsratio 5 procent, in Brussel is dat zelfs 10,3 procent.