“Er is geen plan B of C”: wat als Vivaldi 1 oktober niet haalt?

Maken we donderdag hetzelfde parlementaire circus mee van twee weken geleden, toen premier Sophie Wilmès ondanks beloftes niet het vertrouwen vroeg aan de Kamer? Indien socialisten, liberalen, groenen en CD&V de deadline van 1 oktober niet halen en Vivaldi tegen dan nog niet op het bordes staat, is die kans groot.

Vanavond of vannacht. Coformateur en PS-voorzitter Paul Magnette was dinsdagmorgen nog optimistisch over de landing van de regering. Maar niet iedereen zit daarover op dezelfde golflengte. Bij sommige ...