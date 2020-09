Kim Kardashian en Kylie Jenner maken openlijk ruzie over oude foto

Toen Kim Kardashian onlangs op Instagram een foto uit de oude doos deelde met daarop haar (half)zussen, reageerde Kylie Jenner nogal gepikeerd. Ze vroeg openlijk om de foto meteen te deleten.

Kim Kardashian was afgelopen weekend duidelijk in een nostalgische bui toen ze op Instagram een foto deelde van zichzelf met haar zus Khloé en halfzussen Kylie en Kendall Jenner. “Babies in Benihana”, staat erbij. Een foto uit de oude doos van toen ze jaren geleden samen op restaurant zaten dus.

Maar duidelijk ook een beeld dat Kylie liever niet meer te zien had gekregen. “Delete dit onmiddellijk”, reageerde ze meteen giftig op de post. De reactie van Kim liet ook al niet snel op zich wachten. “Moet ik je eruit croppen misschien?”, klonk het. “Zeker en vast”, antwoordde Kylie vervolgens.

Maar ook heel wat volgers en fans hadden duidelijk hun mening klaar over het kiekje. Velen waren vooral verbaasd over hoe de (half)zussen totaal veranderd zijn. “Ik herken helemaal niemand die hierop staat”, reageerde iemand bijvoorbeeld. Vooral Kylie, links op de foto, is compleet onherkenbaar.