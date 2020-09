Strak in het libellepak: hoe Dina Tersago iedereen verbaasde met haar lichaam

“Dat is het figuur van een heel jong meisje”, zei jurylid Karen Damen toen ze in ‘The masked singer’ giste naar de zangeres in het libellepakje. Toen het masker afging, bleek het om voormalig Miss België Dina Tersago (41) te gaan. De mama van twee neemt het compliment ter harte en dankt haar lijntje aan een gezonde levensstijl, die in de voorbije lockdown werd aangescherpt.