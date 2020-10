Deze Belgische merken zetten zich in voor de strijd tegen borstkanker

Zoals elk jaar in oktober, wordt ook dit najaar de aandacht op borstkanker gevestigd met allerhande acties en campagnes. Ook merken van eigen bodem lanceren initiatieven in strijd tegen de ziekte. Een overzicht.

Belgische mutsen

De oprichtster van dit Belgische label, Céline Laridon, werd in 2018 zelf met de ziekte geconfronteerd. Ze verloor haar haren en zocht - tevergeefs - naar een mooi hoofddeksel om haar hoofd te bedekken. Als antwoord op de klassieke chemo cap, ontwierp ze zelf modieuze mutsen die bij haar persoonlijkheid passen. In samenwerking met het andere Belgische merk Les Bo-hemiennes heeft ze drie wollen mutsen ontwerpen - in roosbeige, mosgroen en nachtblauw. Per stuk betaal je 89 euro, de opbrengst gaat integraal naar Think Pink.

Power via een kaartje

Haar gevecht tegen de ziekte heeft Céline ook op ideeën gebracht om lotgenoten te steunen met creatieve kaartjes, voorzien van een positieve insteek die ineens ook krachtige boodschap verkondigen. De postcards worden aangeboden in een pakket van vijf postkaarten, inclusief enveloppen, voor 25 euro (exclusief verzendingskosten). Voor elk pakket verkochte kaartjes gaat 1 euro naar Think Pink.

www.lovecharlie.be

Jes Jewels

De Vlaamse Jessica uit Grobbendonk verloor een familielid aan kanker en wil met haar label Jes Jewels iets doen om het goede doel te steunen. Daarom maakt ze Cancer Fund Support Bracelets’. Die sieraden komen tot stand met kralen uit ‘Jade’, een californische edelsteen. Elke armband wordt met de hand vervaardigd en ziet er anders uit omdat geen twee kralen exact dezelfde zien. Per stuk betaal je 19,50, voor een bedeltje in de vorm van he bekende logolintje, komt er 10 euro bij. De opbrengst armbanden wordt integraal geschonken aan Kom Op Tegen Kanker.

jes-jewels.be

Armband - 19,50 euro

Kunstige wasmachines

Heeft je wasmachine het begeven? Dan kun je een uniek nieuw toestel aanschaffen van Whirlpool. Het label sloeg in het kader van Think Pink de handen in elkaar met de Gentse street artist Kitsune Jolene. Zij creëerde acht vrouwelijke designs in roze tinten op de machines. Je kunt er via een blinde veiling op bieden vanaf 649 euro via www.thinkfreshsupportpink.be om de strijd tegen borstkanker te steunen.

www.thinkfreshsupportpink.be

Smeren voor het goede doel

Wie shopt bij beautymerk Likami en twee producten koopt, krijgt er een Think Pink-set bovenop. Daarin zit een roze armbandje en het lintje, ontworpen voor oktober borstkankermaand. Bovendien schennkt het merk 1 euro aan de organisatie voor elke aankoop van minstens twee producten. Het moment om je beautykast te bevoorraden?

www.likami.com

Mondmaskersmurf

Think Pink België heeft dit jaar zelf stoffen maskers laten maken om jou en je dierbaren te beschermen tegen het coronavirus. Daarop staan de populaire Belgische animatiefiguurtjes De Smurfen. Voor een familiepakket met tien stuks betaal je 34,90 euro. De opbrengst gaat naar het goede doel en dus naar de strijd tegen borstkanker.

www.think-pink.be







Aangeboden door Het Nieuwsblad kortingscodes:

De beste Farmaline korting vind je op Het Nieuwsblad Kortingscodes >>